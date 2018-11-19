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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Silahlı kavga: 1 yaralı - ADANA

Silahlı kavga: 1 yaralı - ADANA

- Olay yerinden görüntü - Yaralının ambulansla hastaneye sevki - Olay yerindeki vatandaşlar Adana 'da silahlı kavga: 1 yaralıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde iki çocuk arasında çıkan silahlı kavgada bir çocuk bacağından yaralandı.İddiaya göre, Cemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde lise öğrencileri D.M. ile M.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y. belinden çıkardığı tabancayla D.M'ye ateş etti.Bacağından yaralanan D.M. 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.Polis M.Y'yi gözaltına aldı.

Hastane Silahlı Kavga Lise Öğrenci Öğrenciler 

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