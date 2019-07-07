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07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Silahlı kavga: 1 ölü - MUĞLA Video

Silahlı kavga: 1 ölü - MUĞLA Video

- Silahlı kavgada ölen kişinin hastaneye getirilmesi - Ekiplerin ağır yaralanan kişiye kalp masajı yapması - Hastane detayı Muğla 'da silahlı kavga: 1 ölü - Bodrum ilçesindeki olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, silahlı kavgada hayatını kaybetti.Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde M.A. ile Mert Can Ilgın (21) arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A. ile Ilgın arasında bir süre boğuşma yaşandı. M.A, tabancayla Ilgın'a göğsünden tek el ateş ederek ağır yaraladı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan Ilgın, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından kaçan zanlı, Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Plaka Tanıma Sistemi'nin de yardımıyla ilçe çıkışında suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalandı.Ilgın'ın cenazesinin, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Hastane Silahlı Kavga Akalan Kalp Masajı Polis Ekipleri 

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