Silahlı kavga: 1 ölü - KASTAMONU

- Cinayetin olduğu sokaktan detay - Ambulans ve cenaze aracından detayKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi tabancayla vurularak öldürüldü.Alınan bilgiye göre, İsfendiyar Mahallesi Güğümcü Sokak'taki bir binada İlkan Türkmenoğlu (34) ile akrabası H.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.S, tabanca ile Türkmenoğlu'nu vurdu.Türkmenoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.H.S, olayın ardından polise teslim oldu.
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