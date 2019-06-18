Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Silahlı kavga: 1 ölü - KASTAMONU

Silahlı kavga: 1 ölü - KASTAMONU

- Cinayetin olduğu sokaktan detay - Ambulans ve cenaze aracından detayKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi tabancayla vurularak öldürüldü.Alınan bilgiye göre, İsfendiyar Mahallesi Güğümcü Sokak'taki bir binada İlkan Türkmenoğlu (34) ile akrabası H.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.S, tabanca ile Türkmenoğlu'nu vurdu.Türkmenoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.H.S, olayın ardından polise teslim oldu.

Polis Cenaze Silahlı Kavga Cenaze Aracı 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı