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31 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Silahlı kavga: 1 ölü - KARS

Silahlı kavga: 1 ölü - KARS

- Olay yerinden görüntüler - Fenalık geçiren aile fertleri Kars 'ta silahlı kavga: 1 ölüKARS (AA) - Kars 'ta husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.Cumhuriyet Caddesi'nde aralarında husumet bulunan Şentürk T. ile husumetli olduğu aile arasında silahlı kavga çıktı.H.K. ve E.K'nin açtığı ateş sonucu kurşun isabet eden Şentürk T, iş yerinin önünde hayatını kaybetti.Özel harekat polislerinin de sevk edildiği olay yerinde güvenlik güçleri önlem aldı, cadde trafiğe kapatıldı.Olayı duyarak bölgeye gelen Şentürk T'nin yakınları ve ailesi fenalık geçirdi, bazıları 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Şüpheliler H.K. ve E.K, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyonla yakalandı. Şüphelilerin aracında kalaşnikof ve pompalı tüfek ele geçirildi.İki aile arasında 19 Temmuz 2018'de çıkan silahlı kavgada bir kişi ölmüş iki kişi de yaralanmıştı. Bu olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen ve tutuklanarak cezaevine konulan Şentürk T. ise 4 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Hastane Silahlı Kavga Güvenlik Güçleri Pompalı Tüfek Kalaşnikof 

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