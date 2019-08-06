Silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı - DİYARBAKIR

- Hurda pazarında iki grup arasında çıkan silahlı kavga - 1 ölü, 7 yaralı - Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinden görüntü - Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinden detaylar Diyarbakır 'da silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı - Hurda pazarında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.Merkez Bağlar ilçesi Özdemir Mahallesi'nde bulunan hurda pazarında, hurda malzemesi satan kişiler ile iş yerine gelen başka bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.Silahlarında kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan Ferhat Y, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olay yerinde delil toplayan polis ekipleri, kavgaya ilişkin inceleme başlattı.
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