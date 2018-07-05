Silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı - olay anı - BALIKESİR Video
- Olay anına dair güvenlik kamerası görüntüleri Balıkesir 'de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi'ndeki kordonda bulunan iş yerinde kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş etti.Kavgada iş yerindeki olaya karışan Abdülkadir Kıymaz, Oğuzhan D. ve sahilde yürüyen Ayten Ö. ile 3 kişi yaralandı.Ayten Ö, sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesine, Abdülkadir Kıymaz, Oğuzhan D. ile diğer 3 kişi de ilçedeki hastanelere kaldırıldı.Kıymaz, Edremit Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Ayten Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Kavgayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.