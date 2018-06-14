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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı - ŞANLIURFA

Silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı - ŞANLIURFA

- Yaralı yakınlarının hastane önündeki bekleyişi - Ambulansın hastane gelişi - Yaralıların hastaneye taşınmasıŞANLIURFA (AA) - Harran ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Damlasu Mahallesi'nde aralarında husumet bulunun iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Kasım (18) ve Mehmet Biliz (24), Hasan (24), Hamit (15) ve Ali Bağatekin (16) yaralandı. Ambulanslarla Akçakale ve Harran'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Kasım Biliz, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.Diğer 4 kişi, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa 'daki hastanelere sevk edildi.

İlk Müdahale Hastane Silahlı Kavga Çakal 

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