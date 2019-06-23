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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - ŞANLIURFA

Silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - ŞANLIURFA

- Akçakale Devlet Hastanesinden detaylar Şanlıurfa 'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Harran ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 40 kilometre uzaktaki Başak Mahallesi’nde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda Halil Göçer, İsmail Demirbaş ve Mehmet Demirbaş yaralandı.Sağlık ekiplerince Harran ve Akçakale ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Göçer hayatını kaybetti.Göçer'in cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Olayın ardından güvenlik güçleri, mahallede ve hastanelerde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Hastane Cenaze Silahlı Kavga Güvenlik Güçleri Güvenlik Önlemi 

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