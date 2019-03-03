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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - İZMİR

Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - İZMİR

- Silahlı kavganın olduğu bölgeden görüntüler - Olay yerindeki polis ve mahalle bekçilerinin görüntüleri - Gökhan Ayaz'ın hayatını kaybettiği Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden görüntüler İzmir 'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralıİZMİR (AA) - İzmir 'in Karşıyaka ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Gökhan Ayaz (29) ile İ.G. Alaybey Mahallesi'nde karşılaştı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.G. Ayaz'a ateş ederek olay yerinde uzaklaştı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gökhan Ayaz, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Kavgayı ayırmak isterken kulağından yaralanan Sedat Dalhan da aynı hastanede tedavi altına alınıdı. Dalhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.İ.G, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Polis Hastane Silahlı Kavga Akalan Polis Ekipleri 

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