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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı -Adli Tıp Kurumu - GAZİANTEP

Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı -Adli Tıp Kurumu - GAZİANTEP

- Gaziantep Adli Tıp Merkezi - Cenazenin Adli Tıp Merkezine getirilmesi Gaziantep 'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.İddiaya göre, merkez Şehitkamil ilçesi Başpınar Mahallesi'nde restoran işleten H.Y. (26) ve C.Ş. (35) ile kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler arasında kavga çıktı.Silahların kullanıldığı kavgada H.Y. ve C.Ş. tabancayla yaralandı.Yaralılardan H.Y, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ağır yaralı C.Ş. ise Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.H.Y'nin cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Cenaze Silahlı Kavga Akalan Sağlık Ekipleri 

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