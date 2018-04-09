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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Silahların gölgesinde aşiret düğünü İzle

Silahların gölgesinde aşiret düğünü İzle

Tabanca ile hava ateş açan şahıs

Yarış Sarılar Aşiret Gökyüzü Gesi 

-Uzun namlulu silahlarla gökyüzünü tarayanlar
-Çocukların kovan toplaması
-Cep telefonu ile havaya ateş edenleri çeken vatandaşlar

( BATMAN -ÖZEL)- Kozluk’taki düğünde magandalar, çocuklara aldırış etmeden gökyüzünü taradı- Düğünde, tabanca ve uzun namlulu silahların sesleri müziği bastırdı BATMAN

- Batman’ın Kozluk ilçesindeki bir aşiret düğününde magandalar, çevredeki çocuklara aldırış etmeden tabanca ve uzun namlulu silahlarla gökyüzünü taradı. Silah seslerinin müziği bastırdığı düğünde, çocuklar boş kovan toplamak için birbirleriyle yarıştı. Kozluk’a bağlı bir köyde magandalar, aşiret düğününe silahlarıyla gölge düşürdü. Köydeki düğün alanına, konvoyun gelmesiyle birlikte tabanca ve uzun namlulu silahlarına sarılan magandalar, havaya ateş açmaya başladı.
Çevredeki çocuklara aldırış etmeden gökyüzünü tarayan magandalar, düğün alanındaki bazı vatandaşlara da korku dolu anlar yaşattı. Tabanca ve uzun namlulu tüfek seslerinin müzik sesini bastırdığı düğün boyunca silahlar susmazken, çocuklar boş kovan toplamak için girdikleri silahların altında birbirleriyle yarıştı. Bazı vatandaşlar da cep telefonlarına sarılarak, bu anları anbean kaydetti.

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