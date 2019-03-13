Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Silahla yaralanan kişi hastane önüne bırakıldı - İSTANBUL

Silahla yaralanan kişi hastane önüne bırakıldı - İSTANBUL

- Yaralıdan detaylarSilahla yaralanan kişi hastane önüne bırakıldıİSTANBUL (AA) - Kartal'da, silahla yaralanan bir kişi hastane önüne bırakıldı.Alınan bilgiye göre, Yakacık Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önüne silahla yaralanmış bir kişinin bırakıldığını gören güvenlik görevlileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Hastane önüne gelen sağlık ekipleri, bacağından vurulan S.T.Ö'yü ilk müdahalesinin ardından başka bir hastaneye kaldırdı.Güvenlik görevlilerinin bilgisine başvuran polis ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İlk Müdahale Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Irak 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı