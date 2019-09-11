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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Silahla yaralama şüphelileri yakalandı - BURSA

Silahla yaralama şüphelileri yakalandı - BURSA

- Zanlıların adliyeye sevk edilmesi - Kent merkezinde bar önünde bir kişinin yaralandığı kavgayla ilgili soruşturma kapsamında iki zanlı gözaltına alındıBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin soruşturma kapsamında iki şüpheli yakalandı.Kentte bir barın önünde 1 Eylül'de yaşanan ve E.A'nın yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri B.D. ve R.Z'yi Dumlupınar Mahallesi'nde gözaltına aldı.Ayrıca, olayda kullanılan iki tabanca ele geçirildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Nilüfer ilçesinde bir barın önünde 1 Eylül gecesi E.A. ile B.D. ve R.Z. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine E.A'yı tabancayla bacağından yaralayan şüpheliler, olay yerinden kaçmıştı. E.A. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, şüphelilerin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatılmıştı.

Hastane Akalan Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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