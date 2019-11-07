Silahla yaralama olayının zanlısı tutuklandı - BURSA
- Zanlının adliyeye sevk edilmesi - Nilüfer ilçesinde bir kişiyi tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandıBURSA (AA) - Bursa 'da bir kişiyi tabancayla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.Salı günü akşam saatlerinde M.B. (28) ile U.G. (26) arasında Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B, U.G'ye tabancayla 3 el ateş etti.Ağır yaralanan U.G, 112 Acil Salık ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.Olay sonrası kaçan zanlı, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım