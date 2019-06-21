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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Silahla yaralama olayı yoldan geçen otobüsün kamerasınca kaydedildi - KOCAELİ

Silahla yaralama olayı yoldan geçen otobüsün kamerasınca kaydedildi - KOCAELİ

- Yaralıya müdahale anıSilahla yaralama olayı yoldan geçen otobüsün kamerasınca kaydedildi - Gözaltına alınan iki zanlı adliyeye sevk edildiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde, bir kişinin tabancayla vurulma anı, yoldan geçen belediye otobüsünün kamerasınca kaydedildi.Kozluk Mahallesi Seka Tünel üzerinde Murat U, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla ateş açılması sonucu yaralandı.Olay anı, yoldan geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park AŞ şoförü Resul G. idaresindeki otobüsün kamerasınca kaydedildi. - İlk müdahale şofördenGörüntülerde, biri silahlı iki kişinin kovaladığı gencin yere düşmesi ile saldırganların yerdeki yaralıyı tekmeleyerek kaçma anı ve yaralıya otobüs şoförü Resul G'nin ilk müdahalesi yer aldı.Görüntülere göre, şoför Resul G, yerdeki yaralının ilk olarak nabzını kontrol edip, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak, olay yerini ve yaralının durumunu bildirdi.İlkyardım eğitimi aldığı öğrenilen sürücü, çevredekilerin de yardımıyla yaralının vurulduğu yere baskı uygulanmasını sağladı, ambulans gelene kadar yaralıya refakat etti.Yaralı Murat U, İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. - Zanlılar adliyeye sevk edildiÖte yandan, olayın ardından kaçan ve görüntülerde elinde tabanca bulunduğu tespit edilen şüpheliler B.O. ile M.D, polis ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alındı.Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

İlk Müdahale Belediye Otobüsü Kamera Otobüs Şoförü Polis Ekipleri 

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