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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Silahla yaralama - KONYA Haberi

Silahla yaralama - KONYA Haberi

- Güvenlik kamerasında olay anı - Gözaltına alınan zanlı - Olay yerinden görüntüler Konya 'daki silahla yaralama - Evlenmelerine izin vermediği gerekçesiyle kız arkadaşının babasını av tüfeğiyle yaraladığı ileri sürülen şüpheli, polis ekiplerince yakalandıKONYA (AA) - Konya 'da evlenmelerine izin vermediği gerekçesiyle kız arkadaşının babasını av tüfeğiyle yaraladığı iddia edilen şüpheli, yakalandı.Polis ekipleri, evlenmelerine izin vermeyen kız arkadaşının babası İbrahim Hekim'i, çalıştığı iş yerinde av tüfeğiyle yaraladığı ileri sürülen şüpheli Hasan Ö'nün (19) yakalanması için çalışma başlattı.Şüpheli, polis ekiplerince suç aleti av tüfeğiyle birlikte yakalandı.Hasan Ö, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.Yaralanan İbrahim Hekim'in tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olay anının güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirlendi.Görüntülerde, av tüfeğinin doğrultulduğu İbrahim Hekim'in kaçması, şüphelinin de peşinden koşması görülüyor.Merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Karaman Caddesi'nde dün yaşanan olayda, İbrahim Hekim (43) iş yerinde av tüfeğiyle yaralanmış, evlenmelerine izin vermeyen kız arkadaşının babası İbrahim Hekim'i vurduğu ileri sürülen şüpheli Hasan Ö'nün yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kız Arkadaş Akalan Güvenlik Kamerası Aybaşı Polis Ekipleri 

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