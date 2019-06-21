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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Silahla oynarken kendini vuran çocuk hayatını kaybetti

Silahla oynarken kendini vuran çocuk hayatını kaybetti

arşiv görüntüler

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

Hastane Yaşam Mücadelesi Cenaze Cenaze Namazı Sağlık Ekipleri 


- Elazığ'da dedesine ait iş yerinde çekmecede gördüğü silahla oynarken kendini vuran 10 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay, 4 gün önce merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Kuyulu Sokak'da bulunan bir iş yerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki Kuzey S. dedesine ait iş yerinde otururken, kasada fark ettiği silahı alarak oynamaya başladı.
Bu sırada silahın ateş alması sonucu çocuk başından vurularak ağır yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu alarak Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. 4 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren çocuk, hayatını kaybetti. Küçük çocuk bugün kılınan cenaze namazının ardından Gülmez Mezarlığına defnedildiği öğrenildi.
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