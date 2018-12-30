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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Silahla kazara vurulduğu iddia edilen genç öldü - DENİZLİ

Silahla kazara vurulduğu iddia edilen genç öldü - DENİZLİ

- Evden detay - Olay yerinden detay - Ekiplerin incelemelerde bulunması - Jandarmanın tüfeği almasıSilahla kazara vurulduğu iddia edilen genç öldüDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Acıpayam ilçesinde kazara ateş alan tüfekle vurulduğu öne sürülen genç hayatını kaybetti.İddiaya göre, Emre Urhan (16), arkadaşı A.A.A'nın (17) Dodurgalar Mahallesi'ndeki evine gitti.Tüfekle oynadıkları sırada silahın kazara ateş alması sonucu vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Urhan yaşamını yitirdi.Urhan'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna gönderildi.A.A.A, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarma 

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