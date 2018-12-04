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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Silahla boynundan vurulan genç ağır yaralandı - KÜTAHYA

Silahla boynundan vurulan genç ağır yaralandı - KÜTAHYA

- Olay yari - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları - Olayda kullanılan tabanca - Yaralanan gencin fotoğrafı Kütahya 'da silahla boynundan vurulan genç ağır yaralandı - Olaya ilişkin bir tamirhanenin sahibi ile kardeşi gözaltına alındıKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'da, boynundan tabanca ile vurulan kişi ağır yaralandı, olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.Fuat Paşa Mahallesi Fatih Sanayi Sitesi'ndeki bir oto elektrik tamirhanesinden silah sesi gelmesi üzerine iş yerine giden çevredekiler, Recep Altınok'u (21) yerde kanlar içerisinde buldu.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Tabancayla ateş edilmesi sonucu boynundan ağır yaralanan genç, 112 acil servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Altınok'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Olaya ilişkin ise tamirhanenin sahibi H.Ö. ve kardeşi Ö.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabancaya da el konuldu.Şüphelilerin ilk ifadelerinde, tabancanın kazara ateş alması soncu olayın meydana geldiğini iddia ettiği belirtildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Acil Servis Polis 112 Acil Servis Polis Ekipleri 

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