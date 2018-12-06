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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Silahla belediyeyi basan kişi adliyeye sevk edildi

Silahla belediyeyi basan kişi adliyeye sevk edildi

ADLİYE DETAY

Kamera Kaçış 

-ZANLININ ADLİYEYE GETİRİLMESİ
-ARŞİV

( YALOVA ) YALOVA

- Yalova Belediye Başkanı ile görüşmek isteğine olumsuz cevap alınca belindeki silaha sarılan kişi, adliyeye sevk edildi. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’la görüşmek isteyen Ö.D. isimli şahıs, dün saat 11.00 sıralarında belediyeye geldi. Yetkililerden “Belediye başkanı burada yok” cevabını alan şahıs, “Burada olduğunu biliyorum. Görüşmek istemiyorsa o benim ayağıma gelecek” diyerek belindeki silaha sarıldı. Vatandaşların ve çalışanların arasında havaya 2 el ateş eden Ö.D., siniri geçmeyince ortalığı dağıttı.
Silah sesini duyan vatandaşlar ve çalışanlar ise sağa sola kaçıştı. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşanan olayın ardından olay yerine gelen ekiplere teslim olan Ö.D., Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyet müdürlüğünde sorgusu tamamlanan Ö.D., adliyeye sevk edildi. (EK-AÇ-
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