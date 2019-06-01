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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Silahla ateş ederek hasmını böyle kovaladı

Silahla ateş ederek hasmını böyle kovaladı

Kovalamadan görüntü

Hastane Bild Devlet Hastanesi Cep Telefonu 

-Olay yeri görüntüsü

( ERZURUM )- Erzurum’da silahlı, bıçaklı, sopalı kavga: 3 yaralı ERZURUM

- Erzurum’da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre bugün öğle saatlerinde Mumcu Caddesi’nde meydana gelen olayda aralarında eski bir husumet bulunan iki aile mensupları karşılaştı. Sözlü tartışma sonrası iki grup arasında kavga çıktı. Silahlı bir şahsın bölgeden kaçan hasımlarının arkasından silahla ateş etmesi cep telefonu ile görüntülendi. Ellerinde soba ve bıçaklarla kavga edin şahıslardan bir kişi bıçakla yaralanarak kaldırıldığı devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili olayla ilgili olarak 3 kişiyi gözaltına alırken, olayın soruşturmasının devam ettiği bildirildi.
(ÖB-AT)
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