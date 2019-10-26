Silahla 2 kişiyi yaralan zanlı evlerin damlarından atlayıp kaçarken boşluğa düştü

-Polislerden görüntüler

-Olay yerinden genel görüntüler

-Zanlının ambulansa bindirilmesi

-Ambulansın gidişi



( ADANA )- Adana’da 2 kişiyi silahla yaralayan 20 yaşındaki Rezzak Güneş, müstakil evlerin damlarından atlayıp polisten kaçtığı sırada boşluğa düşüp yakayı ele verdi ADANA



- Adana’da 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra polisten kaçan şüpheli müstakil evlerin damlarından atladığı sırada boşluğa düşerek yakalandı. Hafif yaralı olan şüpheli hastaneye kaldırıldı. Olay, Yüreğir İlçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki Rezzak Güneş, sokak ortasında daha önceden tartıştığı 2 kişiye silahlı saldırı düzenlendi.

Güneş, düzenlediği saldırıda 2 kişiyi tabancayla yaraladı. Yaralılar Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Damdan dama atlayan şüpheli aşağı düştü Mahallede çalışma yapan polis ekipler, Rezzak Güneş’i ara sokaklarda gördü .Bunun üzerine polis ekipleri ile Güneş arasında kıyasıya kovalama başladı.

Güneş bir müstakil evin damına çıktı. Ardından güneş 2 evin damından atladıktan sonra 3’üncü evin damına atladığı sırada boşluğa düştü. Hafif yaralanan güneş gözaltına alındı. Güneş hastanedeki tedavisinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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