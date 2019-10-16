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16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Silahını temizlemek isteyen polis memuru kazara kendini ve bekçi arkadaşını vurdu

Silahını temizlemek isteyen polis memuru kazara kendini ve bekçi arkadaşını vurdu

Hastaneden dış plan görüntü

Hastane Polis Memuru Kaymakamlık Memur Ameliyat 

-Hastane önünde bekleyen polislerden görüntü
-Olayda yararlanan bekçinin fotoğrafı

( DENİZLİ )-Olayda polis memurunun parmağı koptu bekçi ameliyata alındı DENİZLİ

- Denizli’de polis memuru nöbet tuttuğu yerde tabancasını temizlediği sırada silahın kazayla ateş alması sonucu kendini ve aynı yerde bulunan 26 yaşındaki çarşı ve mahalle bekçisini vurdu. Edinilen bilgilere göre, olay Honaz Kaymakamlığı binasında meydana geldi. İddialara göre, gece nöbeti için görevli olduğu kaymakamlık binasına giden polis memuru A.K., akşam saatlerinde tabancasını temizlemek istedi. Bu sırada silah bir anda kazayla ateş aldı. Silahtan çıkan mermi A.K.’nin eline, olay yerinde bulunan çarşı ve mahalle bekçisi Harun E.’nin ise karnına isabet etti. Olayın ardından A.K., yaralı halde 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden ambulanslar A.K.’yi, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi’ne, Halil E.’yi ise Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Alınan bilgilerde, A.K.,’nin parmağının koptuğu, Harun E.’nin ise karnına isabet eden kurşundan dolayı ameliyata alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın haber alınması üzerine Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız başta olmak üzere emniyet mensupları hastanelere gelerek olayla ilgili bilgiler aldı. Öte yandan, olayı duyan bazı vatandaşlar ise Devlet Hastanesi’ne giderek kan verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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