Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Silahın merkezi Kırıkkale'de düğünlerde silahlar sustu Haberi

Silahın merkezi Kırıkkale'de düğünlerde silahlar sustu Haberi

ARŞİV

Polis Hafta Sonu Uyuşturucu Kaymakamlık Nöbetçi Polis 

-Polis nezaretindeki düğünlerden görüntüler

( KIRIKKALE )- Nöbetçi polis uygulaması magandaların sesini kesti KIRIKKALE

- Kırıkkale’de her düğün için nöbetçi polis uygulaması yöre halkı tarafından kabul görmesinin yanı sıra yurt geneline de örnek olma aşamasında. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde hayata geçirilen magandalara yönelik “Her Düğüne Bir Nöbetçi Polis” uygulaması projesi düğünlerde silah seslerini kesti. Geçen hafta muhtarlar ve düğün sahipleriyle bir araya gelen Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, projeye geniş çaplı destek verilmesi talebinde bulundu. Toplantıda uyuşturucu ve FETÖ ile yapılan mücadele gibi düğünlerdeki magandalarla da mücadele edeceklerini belirtmişti. Ailelerin en mutlu günlerinin acıya dönüşmemesi için düğünlerde silah atılmaması yönde uyarılarda bulunmuştu. “İlk hafta yapılan 59 düğünde silah atılmadı” Projenin hayata geçtiği tarihten itibaren şehir merkezinde bir haftada yapılan 59 düğünde polis görev aldı. Düğünlerde nöbetçi polis uygulamasının ardından hafta sonunda yapılan ilk 59 düğünde silah atılmadığı ve halk tarafından uygulamanın takdirle karşılandığı bildirildi.
Kırıkkale geneline kısa sürede yayılan projeye ilçe kaymakamlıkları, belediyelerden, sivil ve siyasi toplum kuruluşları projeye tam destek verdi.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı