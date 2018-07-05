Silahın merkezi Kırıkkale'de düğünlerde silahlar sustu Haberi

-Polis nezaretindeki düğünlerden görüntüler



( KIRIKKALE )- Nöbetçi polis uygulaması magandaların sesini kesti KIRIKKALE



- Kırıkkale’de her düğün için nöbetçi polis uygulaması yöre halkı tarafından kabul görmesinin yanı sıra yurt geneline de örnek olma aşamasında. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde hayata geçirilen magandalara yönelik “Her Düğüne Bir Nöbetçi Polis” uygulaması projesi düğünlerde silah seslerini kesti. Geçen hafta muhtarlar ve düğün sahipleriyle bir araya gelen Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, projeye geniş çaplı destek verilmesi talebinde bulundu. Toplantıda uyuşturucu ve FETÖ ile yapılan mücadele gibi düğünlerdeki magandalarla da mücadele edeceklerini belirtmişti. Ailelerin en mutlu günlerinin acıya dönüşmemesi için düğünlerde silah atılmaması yönde uyarılarda bulunmuştu. “İlk hafta yapılan 59 düğünde silah atılmadı” Projenin hayata geçtiği tarihten itibaren şehir merkezinde bir haftada yapılan 59 düğünde polis görev aldı. Düğünlerde nöbetçi polis uygulamasının ardından hafta sonunda yapılan ilk 59 düğünde silah atılmadığı ve halk tarafından uygulamanın takdirle karşılandığı bildirildi.

Kırıkkale geneline kısa sürede yayılan projeye ilçe kaymakamlıkları, belediyelerden, sivil ve siyasi toplum kuruluşları projeye tam destek verdi.

