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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Silahı temizlerken kendini vurdu

Silahı temizlerken kendini vurdu

OLAY YERİ EKİP ÇALIŞMLARI

( MALATYA ) MALATYA

İlk Müdahale Polis Bild Sağlık Ekipleri 


- Malatya'da bir kişi temizlediği havalı tabancanın ateş alması sonucu yaralandı. Olay Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göztepe Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde 3 katlı bir apartmanın son katında ikamet eden F. A. (43) havalı tabancasını temizlediği sırada silahın ateş alması sonucu başından yaralandı. Silah seslerinin duyan apartman sakinleri durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı F. A.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralı şahsın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı. (HE-SD-
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