Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Silah zoruyla bir kişiye 20 bin liralık senet imzalatan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Silah zoruyla bir kişiye 20 bin liralık senet imzalatan şüpheliler adliyeye sevk edildi

adliyeye sevk edilme görüntüleri

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Polis Polis Ekipleri 


- Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen olayda Karabük ilinden zorla getirdikleri kişiye silah tehdidi ile senet imzalattıkları öne sürülen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, B.R. isimli bir kişinin Karabük ilinden Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine zorla getirildiğini, boş arazide dövüldükten sonra silah tehdidiyle senet imzaladığını öğrendi. B.R. adlı kişinin 20 bin lirasının da gasp edildiğini tespit eden polis ekipleri yaptıkları araştırmada şüphelilerin kimlikleri ile adreslerini saptadı. Kapaklı ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi’nde yapılan operasyon sonrasında Y.E.K., O.Ç., S.Ç., M.A. ve H.A. adlı şüpheliler, gözaltına alındı. Polis şüpheliler ile birlikte 2 tabanca ile B.R.’den alınan para ve senet de ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 şüpheli Çerkezköy Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı