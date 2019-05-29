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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Silah ve sahte dinamitle kuyumcu soygunu - TOKAT

Silah ve sahte dinamitle kuyumcu soygunu - TOKAT

- Olay yeri ekiplerinin kuyumcuyu incelemeleri - Sahte dinamitten görüntüler - Güvenlik kamerası görüntüleri Tokat 'ta silah ve sahte dinamitle kuyumcu soygunu - Zile ilçesinde motosiklet kasklı şüpheli, silah ve sahte dinamitle tehdit ettiği kuyumcudan 200 bin lira değerinde altını gasbetti - Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdıTOKAT (AA) - Tokat 'ın Zile ilçesinde motosiklet kaskı takan şüpheli, tehdit ettiği kuyumcudan 200 bin lira değerinde altın gasbederek kaçtı.Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Caddesi'nde, motosikletle Mustafa Özdoğan'a ait kuyumcu dükkanının önüne gelen şüpheli, başındaki kaskla içeri girdi.Üzerinde saat olan sahte dinamiti masaya koyan zanlı, çalışanlara silah doğrultup altınları istedi. Vitrindeki yaklaşık 200 bin lira değerindeki altını çantasına dolduran soyguncu geldiği motosikletle kaçtı.Çalışanların ihbarı üzerine kuyumcuya gelen polis ekipleri, zanlının bıraktığı dinamitin sahte olduğunu ve alçıdan yapıldığını belirledi.Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.Zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.Soygun anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dinamit Kuyumcu Soygunu Güvenlik Kamerası Kuyumcu Dükkanı Polis Ekipleri 

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