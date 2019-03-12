Silah sesleri mahalleliyi ayağa kaldırdı

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( İSTANBUL - ÖZEL)-Mahalle arasındaki silah sesleri polisi harekete geçirdi-Araçla silah sıktılar, mahalle panik içinde sokağa indi İSTANBUL



- Sarıyer'de kimliği henüz belirlenemeyen iki araçtan silahlar sıkıldı. Silah seslerini duyan mahalleli panik içinde sokağa dökülürken, polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Olay, saat 23.00 sularında Sarıyer PTT Evler Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesinde meydana geldi. Edinilin bilgiye göre, seyir halinde olan ve henüz sürücülerinin kimliği belirlenemeyen iki otomobilden ateş açıldı. Kurşunlar herhangi bir yere isabet etmezken, silah seslerini duyan vatandaşlar korku yaşadı. Panik içinde sokağa inen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve yunus polisi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, bir yandan panik yaşayan vatandaşları sakinleştirdi. Mahalle arasında ateş açan zanlıların yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

