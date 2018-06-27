Silah magandalarına karşı düğünlerde artık polis görev alacak

-Asayiş Müdürü sunum yaparken

-Maganda kurşunu ile yaralanan kişilerin görüntüleri

-Kırıkkale Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Ağa Pehlivanlı röportaj

-Kırıkkale Fabrika Mahallesi Muhtarı Selma Bilgiç röp.

-Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi Muhtarı Adile İnce röportaj

-ARŞİV

-Düğünlerdeki silahlı magandalar



( KIRIKKALE ) KIRIKKALE



- Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, düğünlerde silah atılmasının önüne geçebilmek amacıyla her düğün için bir sivil bir de resmi polis görevlendirilecek. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda mahalle muhtarları, basın mensuplarıyla bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, düğünlerde silah atan magandalara karşı hiç müsamaha gösterilmeyeceğini ve en ağır şekilde cezalandırılacağını ifade etti.

Kırıkkale’de 2017 yılı ve 2018 yılının ilk 6 ay içerisinde düğünlerde yakalan silah istatistiğini açıklayan Çorumlu, “2017 yılı içerisinde düğünlerde 15 adet tabanca, 57 adet av tüfeği ve kurusıkı tabanca elde edildi. 2018 yılın ilk 6 ayında ise 8 adet tabanca, 9 adet av tüfeği ve 20 adet kurusıkı tabanca elde edilmiştir” dedi.

“Düğünlere sivil polis ve resmi polis koyacağız” Düğünlerde silah atanlara karşı işlem yaptıklarını belirten Çorumlu, “Bir sürü insanın yaralanmasına ve Allah korusun canına mal oluyor. O yüzden bu sene işi sıkı tutacağız. En önemlisi bu sene farklı bir uygulamaya gideceğiz, düğünlere resmi ve sivil polis memuru koyacağız. Muhtarlarımızdan da bundan destek istiyoruz. Hiç müsemma göstermeyeceğiz. Yani düğünü bozulurmuş, tatsızlık çıkarmış, çünkü bu yorgun mermiyle yaralanan sizin çocuğunuzda olabilir. Biz de olabiliriz, kendimiz de olabilir, bunlar zannediyorlar ki hava ateş edenler attığımız mermi havada kalıyor zannediyor. Bakın bir sürü yaralama oluyor. O yüzden biz bu sene çok ciddi tedbir almayı düşünüyoruz" diye konuştu.

“Ciddi bir asayiş sorunu olmaya başladı” Çorumlu şöyle devam etti: "Muhtarlarımızdan ve basın mensuplarımızdan bu konuyu işleminizi, anlatmanızı istiyoruz. Bu ciddi bir sosyal sorumluluk düşüncesi. Kırıkkale diğer illere nazaran çok aşkın düşkün silah atmaya ama bu artık toplumsal bir asayiş sorunu haline gelmeye başladı.

Ciddi bir asayiş sorunu olmaya başladı.

Lütfen hem muhtarlarımız hem basın mensuplarımız yeteri kadar işleyelim arkadaşlarımız sizlere broşürler de verecek radyolarda cıngıllar verecek. İşte bunun cezasını da çok ağır bırakın cezasını hadi cezasını göze aldınız, bu yaralanmalara ölümlere sebep olabiliyor. Hep beraber bir kampanya başlatmak istiyoruz. Burada muhtarlarımıza çok iş düşüyor. Bize iş düşüyor ve basın mensuplarına iş düşüyor." “Hiç kimseye acımayacağız” “Hiç kimseye acımayacağız” diyen Çorumlu, "Biz üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Baştan söylüyoruz biz acımayacağız. Hiç kimse acımamızı beklemesin. Daha önce yetişemiyorduk personel sayımızdan ekip sayımızdan bu sene mutlaka her düğüne sivil veya resmi ama mutlaka olacak. Polisin gözünden kaçırırım ateş ederim diyenler varsa hala bu sene buna çok dikkat edeceğiz. Bundan daha önemlisi ben Kırıkkale halkına şunu sesleniyorum: Bunu yapmayın bu bir sürü insanın canına mal oluyor. Yani lütfen bu alışkanlığı bırakalım. Lütfen diyorum” şeklinde konuştu.

Kırıkkale’de 2018 yılı 6’ncı ve 7’nci aydan itibaren 100’den aşağı düğün olmadığını ifade eden Kırıkkale Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Ağa Pehlivanlı, Kırıkkale halkını, düğün sahiplerini muhtarlar olarak uyardıklarını söyledi.



Pehlivanlı, “Düğünlerde silah sıkılamaması, sıkıldığı zaman 500 metre, 1 kilometre ileride yere düşen mermi çekirdeği hayat karartıyor. Bunu önlemek için sayın Emniyet Müdürümüz böyle bir toplantı yapıyor. Bizlerde bu toplantıya destek verdik. İnşallah 2018 yılında Türkiye’mizde en iyi düğün geçiren ilimiz olacak, Kırıkkale’miz örnek olacak” dedi.

Silahlara karşı olduğunu belirten Kırıkkale Fabrika Mahallesi Muhtarı Selma Bilgiç ise Düğünlerde silah atılıp yani mutlu günlerinde başkaları mutluluğuyla bedel ödetmesinler silaha hayır, silah olmasın yuva kuruluyor, güzel şeyler oluyor. Bunun arkası kana dönüşmesin yani olmasın Emniyet Müdürümüzün de dediği gibi cezalar caydırıcı değil, yani çok ağır. Düğüne polis gönderilecek, herkes üzerine düşen görevi yapsın, silah atılmasın lütfen” dedi.

Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi Muhtarı Adile İnce ise mutlu günlerinde hayatların kararmamasını ifade ederek “silaha hayır” dedi.



