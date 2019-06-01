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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Silah kazasında şehit olan uzman çavuş toprağa verildi

Silah kazasında şehit olan uzman çavuş toprağa verildi

Cenaze arabası gelişi

Şehit Uzman Çavuş Cenaze Namazı Siyasi Parti Kaza Kurşunu 

-Şehit naşı Askerlerin Omzuna alınması musalla taşına konması
-Arkadaşalrının gözyaşları
-Cenaze Namazı ve Helallik alınması
-Geçiş töreni

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Van'da, kaza kurşunu ile şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karakuzu, memleketi Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde törenle toprağa verildi.
Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı Kurubaş Geri Gönderme Merkezi'nde görevli evli ve bir çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karakuzu (29) dün meydana gelen silah kazası sonucu şehit oldu. Şehit Karakuzu'nun cenazesi Van Jandarma Asayiş Helikopter Filo Komutanlığı'nda yapılan törenin ardından uçakla Adana'ya getirildi.
Adana Şakirpaşa Havaalanından alınan şehit Karakuzu’nun cenazesi önce baba evine getirildi daha sonrada Kadirli Merkez Hamidiye Camide düzenlenen cenaze namazının ardından Kadirli şehitliğinde gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.
Şehidin eşi Meliha Karakuzu, 35 günlük bebeği Yiğit ile törene katıldı.
Cenaze törenine Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Belediye Başkanları, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda Kadirliler katıldı.

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