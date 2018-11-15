Silah kaçakçılığı operasyonu - ELAZIĞ

- Adliye binasından görüntü - Şüphelinin adliyeye getirilmesi Elazığ 'da silah kaçakçılığı operasyonu - Operasyonda ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı ise tutuklandıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ - Diyarbakır kara yolunda şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.Otomobilde 10 ruhsatsız tabanca bulunurken, sürücü N.D. de gözaltına alındı.N.D, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.