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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Silah kaçakçılığı operasyonu - ELAZIĞ

Silah kaçakçılığı operasyonu - ELAZIĞ

- Adliye binasından görüntü - Şüphelinin adliyeye getirilmesi Elazığ 'da silah kaçakçılığı operasyonu - Operasyonda ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı ise tutuklandıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ - Diyarbakır kara yolunda şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.Otomobilde 10 ruhsatsız tabanca bulunurken, sürücü N.D. de gözaltına alındı.N.D, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaçak Bild Silah Kaçakçılığı 

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