Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Silah kaçakçılığı operasyonu - AMASYA

Silah kaçakçılığı operasyonu - AMASYA

- Zanlıların hastaneden çıkışı ve adliyeye sevki Amasya merkezli silah kaçakçılığı operasyonu - Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındıAMASYA (AA) - Amasya merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 16 zanlı yakalandı. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Amasya , Samsun ve Çorum'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek, 418 tabanca mermisi ile 6 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Hastane Kaçak Akalan Kurusıkı Tabanca Silah Kaçakçılığı 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı