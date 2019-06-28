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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Silah kaçakçılığı operasyonu - AFYONKARAHİSAR

Silah kaçakçılığı operasyonu - AFYONKARAHİSAR

- Afyonkarahisar Adliye binasının görüntüleri - Jandarma araçlarının adliyeye girişi - Araçlardaki şüphelilerin adliyeye girişleri Afyonkarahisar 'daki silah kaçakçılığı operasyonu - Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah kaçakçılığını önlemeye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında il merkezi, Çay ve Bolvadin ilçelerinde gözaltına alınan 21 şüphelinin işlemleri tamamlandı.Şüphelilerden 12'si ifadelerinin ardından, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla salıverildi.
Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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