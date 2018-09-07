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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Silah kaçakçılığı operasyonu - ADANA İzle

Silah kaçakçılığı operasyonu - ADANA İzle

- Ekiplerin bir adrese düzenlediği operasyonda ele geçirilen silahlar - Şüphelilerin emniyetten çıkarılması Adana 'da silah kaçakçılığı operasyonu - Operasyonda 11 tabanca ve 2 pompalı tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 11 tabanca ve 2 pompalı tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Alidede, Bey ve Akkapı mahallelerinde belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 2'si kurusıkı 11 tabanca, 2 pompalı tüfek, 12 şarjör, 120 fişek, 9 kartuş, 3 tabanca gövdesi, silah yapımı ve kuru sıkı tabancaların namlu değişiminde kullanıldığı tahmin edilen cihaz ve aletler ele geçirildi.Operasyonda Fatih P, İlkay K. ve Şahin Can Ç. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.Şüphelilerden Fatih P'nin kurusıkıları gerçek tabancaya dönüştürerek sattığı, sosyal medyadan bulduğu müşterilere silahı posta kutusuna bırakarak ulaştırdığı, parasını da bu yolla aldığı öne sürüldü.

Sosyal Medya İlkay Kaçak Silah Kaçakçılığı Pompalı Tüfek 

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