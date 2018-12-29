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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Silah arkadaşları 'şehidin emaneti' için seferber oldu - SİİRT

Silah arkadaşları 'şehidin emaneti' için seferber oldu - SİİRT

Silah arkadaşları "şehidin emaneti" için seferber oldu - SİİRT - Okuldan detaylar - Jandarma personelinin sınıftaki etkinliğinden detaylar - Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın'ın sınıfı ziyaretinden detaylar - Şehidin kızı İrem Güneş'ten detaylar - Şehidin eşi Hatice Güneş'in konuşmasıSilah arkadaşları "şehidin emaneti" için seferber oldu - Siirt 'te şehit uzman çavuş Kürşat Güneş'in silah arkadaşları, şehadetinden 3,5 ay sonra dünyaya gelen 5 yaşındaki kızı İrem'in öğrenim gördüğü okuldaki "Sıra bende" etkinliğinde baba mesleğini anlattı - Şehidin eşi Hatice Güneş:"Sıra kızım İrem'e gelince 2 jandarma personeli kızımın sınıfına gelerek baba mesleği olan askerliği anlattı. Bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz"SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK - Siirt 'in Pervari ilçesinde 6 yıl önce meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen uzman çavuş Kürşat Güneş'in silah arkadaşları, şehadetinden 3,5 ay sonra dünyaya gelen 5 yaşındaki kızı İrem'in öğrenim gördüğü okulda baba mesleğinin anlatıldığı "Sıra bende" etkinliğine katıldı.
Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012'de operasyona giden askerleri taşıyan helikopterin kayalıklara çarpması sonucu 16 silah arkadaşıyla şehit olan Güneş'in meslektaşları, şehadetinden 3,5 ay sonra dünyaya gelen 5 yaşındaki kızı İrem'i öğrenim gördüğü özel okuldaki "Sıra bende" etkinliğinde baba mesleğini anlattı.Öğrenci velilerinin mesleklerini anlattığı etkinlik kapsamında sıranın İrem'in velisine geldiğini öğrenen İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İrem'in İl Jandarma Komutanlığında görevliyken şehit olan babası Kürşat Güneş'in mesleğini anlatması için 2 asker görevlendirdi. - Şehit kızı da asker kıyafeti giydiAsker kıyafetiyle okula gelen İrem'in sınıfını ziyaret eden astsubay Ruken Merve Çalış ve uzman çavuş Gökhan Bal, çeşitli hediyeler verdikleri öğrencilere askerlik mesleğini anlattı, onlarla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.Şehidin eşi Hatice Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5,5 ay evli kaldıkları eşinin en büyük hatırasının kızları İrem olduğunu söyledi.

Kızıyla ilgili büyük hayalleri olan ve evladının adını da doğumundan önce kendisinin verdiği eşinin hayallerini gerçekleştirmek için çabaladığını belirten Güneş, İrem'i en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ettiğini anlattı.İrem'in eğitimini sürdürdüğü ana sınıfında, velilerin mesleklerini anlattığı "Sıra bende" etkinliğinin yapıldığını aktaran Güneş, etkinlikte sıra İrem'e geldiğinde İl Jandarma Komutanlığıyla irtibata geçtiğini bildirdi.Güneş, "Sıra kızım İrem'e gelince 2 jandarma personeli kızımın sınıfına gelerek baba mesleği olan askerliği anlattı. Bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz. Etkinlik çok verimli geçti." dedi.
- Belediye Başkan Vekili Taşkın'dan sınıfa ziyaret Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın da "Sıra bende" etkinliğinde sıranın İrem'e geldiğini öğrenince okulu ziyaret etti.İrem'in sınıfında öğrencilerle yakından ilgilenen ve onlar çeşitli hediyeler veren Taşkın, kız çocuğunu Siirt Belediyesine davet etti.

Helikopter Kaza Şehit Uzman Çavuş Helikopter Kazası Uzman Çavuş Kız Çocuğu 

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