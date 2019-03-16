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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Silah arkadaşları Afrin Gazisi Didinmez’i unutmadı İzle

Silah arkadaşları Afrin Gazisi Didinmez’i unutmadı İzle

AFRİN GAZİSİ ZEKİ DİDİNMEZ'İN ARKADAŞLARINDAN MESAJLAR

-ARŞİV
-RÖPORTAJ

( NEVŞEHİR - ÖZEL)- Silah arkadaşlarından Afrin Gazisine duygu yüklü mesajlar NEVŞEHİR

- Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nın 46. günü olan 16 Mart 2018 tarihinde eyp patlaması sonrasında gazi olan Uzman Çavuş Zeki Didinmez’i silah arkadaşları unutmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nın 46. günü olan 16 Mart 2018 tarihinde eyp patlaması sonrasında sol bacağını kaybederek gazi olan Nevşehirli Uzman Çavuş Zeki Didinmez’in gazi oluşunun birinci yıldönümünü silah arkadaşları unutmadı. Kuzey Irak’ta görevde bulunun Gazi Zeki Didinmez’in silah arkadaşları çektikleri duygusal video ile Zeki Didinmez’e mesaj göndererek seni asla unutmadık mesajı verdiler.
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