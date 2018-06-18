Sıla yeni imajıyla şaşırttı Haberi

-Sıla sahne konuşması



( MUĞLA -ÖZEL)- Sıla doğum gününde güzel başlangıçlar diledi MUĞLA



- Bodrum’da sahne alan ünlü sanatçı Sıla yeni imajı ile hayranlarını şaşırttı. 38. yaşına sahnede giren ünlü sanatçı güzel başlangıçlar diledi. Bayramın 3. günü Bodrum Rixos Premiumda sahne alan ünlü sanatçı Sıla yeni imajı ile hayranlarını şaşkına çevirdi. Ahmet Kural ayrılığının ardından sık sık imaj değiştiren ünlü sanatçının saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattığı görüldü.

Sevilen şarkılarını tatilciler için seslendiren Sıla, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Zaman zaman sevenleri ile sohbet eden ünlü şarkıcı, esprileriyle de hayranlarını kahkahaya boğdu. Tercih ettiği uzun beyaz elbisesiyle de göz dolduran Sıla, sahne performansıyla da büyük beğeni topladı. Doğum gününde sahne aldı Şarkı aralarında sevenleri ile kısa sohbetler eden Sıla, doğum gününde sahne aldığını söyleyerek “Bugün hem bayram, hem babalar günü hem de benim doğum günün. Bu akşam çok güzel olacak. Keyfim çok yerinde. Geceden beri telefonlarım susmadı. İnsanın etrafında sırtını yaslayacağı dostu, ahbabı olması ne güzel bir duygudur. İyi bir akşam diliyorum. Beraber bolca şarkılar söyleyelim. Yarın sabaha da çok güzel uyanalım. Bu gece hepimize şahane bir vesile olsun. Güzel bir başlangıç olsun bu akşam” dedi.



