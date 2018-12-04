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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Sıla Gençoğlu-Ahmet Kural soruşturması yeniden Aile içi Şiddet Bürosu'na gönderildi

Sıla Gençoğlu-Ahmet Kural soruşturması yeniden Aile içi Şiddet Bürosu'na gönderildi

arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- Dosyaya sunulan yeni görüntüler incelenecek İSTANBUL

Diana Şarkıcı Avcılık 


- Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin soruşturma dosyası, yeniden Aile İçi Şiddet Bürosu'na gönderildi. Ahmet Kural’ın avukatları tarafından sunulan yeni görüntülerin incelenmek üzere dosyanın Ailenin Korunması ve Kadına Karışı Şiddet Suçları Soruşturması Bürosu'na gönderildiği öğrenildi. Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten savcılık, Ahmet Kural hakkında "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma dosyasını, Uzlaştırma Bürosu'na göndermişti. Sıla Gençoğlu uzlaştırma talebini reddetmişti Uzlaştırma Bürosu savcılığı, soruşturma kapsamında Sıla Gençoğlu’na uzlaşmayı isteyip istemediğini sormuştu. Gençoğlu uzlaşma talebini reddederken Ahmet Kural’ın avukatlarınca dosyaya yeni görüntüler sunulmuştu. Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun olayın ertesi günü çekildiği iddia edilen görüntülerde, şikayet konusu morlukların görüntülerde görülmediği kaydedilmişti. Dosyaya yeni görüntüler sunuldu Uzlaştırma Bürosun savcılığı, sunulan görüntülerin incelenmesi için soruşturma dosyasını yeninden Ailenin Korunması ve Kadına Karışı Şiddet Suçları Soruşturması Bürosu'na gönderdi. Görüntülerin burada incelendikten sonra iddianamenin hazırlanması için dosyanın yeninde Uzlaştırma Bürosuna gönderileceği kaydedildi.
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