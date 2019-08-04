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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Sıla: “Arınmak ve iyileşmek için Bodrum’a geldim ” İzle

Sıla: “Arınmak ve iyileşmek için Bodrum’a geldim ” İzle

Sıla'nın sahneden konuşması

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-Sıla konseri

( MUĞLA )- Sıla aylar sonra Bodrum’da sahne aldı MUĞLA

- Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alan ünlü sanatçı Sıla'nın konserinde izdiham yaşandı. 10 Kasım’dan beri Bodrum’a postu serdiğini söyleyen Sıla, “arınmak ve iyileşmek için geldim Bodrum’a, çokta iyi oldum” ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçı Sıla, Bodrum Antik Tiyatro'da yaz konserleri kapsamında sahneye çıktı. Antik Tiyatro’yu dolduran hayranları tarafından büyük ilgi gören Sıla, sahne kostümüyle büyük beğeni topladı. Ünlü sanatçı Sıla ilk şarkısından sonra çok heyecanlı olduğunu ifade ederek “ O kadar uzun zaman oldu ki sahneye çıkmayalı 10 Kasın dan beri geldim Bodrum’a postu serdim. O zamandan buyana ne sahne ne bir şey, arınmak ve iyileşmek amaçlı geldim çokta iyi oldu. Öyle özlemişim ki sahneleri konuşamayacak kadar bir özlem olmuş sizlere. İnsan sanıyor ki bütün bildiklerini unutuyor. Diyorum ki bizim çocuklara biz ne yapıyorduk sahnede. Onlarda ne yapacağız çıkacağız topumuzu oynayacağız diyorlar. İyi bir konser olmasını diliyorum. Heyecanım 2’inci şarkıda dinecek gibi” ifadelerini kullandı. Karanfili öyle bir yere koydu ki Herkese karanfil dağıttıran Sıla hayranlarına herkesin karanfili var mı diye sorarak “O karanfillere ihtiyacımız var. Benimde bir karanfilim var. “karanfil” şarkısının sözlerini yazan Umut Yaşar Sarıkaya aramızda. O şarkının mimarıdır. Karanfili dilerseniz saçınıza, dilerseniz yakanıza dilerseniz de benim gibi göğsününüz arasına koya bilirsiniz. Herkes tamamsa “Karanfil” şarkısının nakaratını beraber söyleyelim” ifadelerini kullanarak Umut Yaşar Sarıkaya ile birlikte düet yaptı. Biletlerin günler öncesinde tükendiği Sıla konserinde adım atacak yer kalmadı. Saatler önceden konser alanına gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Konsere giren hayranları oturacak yer bulamayınca merdivenlerde oturarak konseri izledi.
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