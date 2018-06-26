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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Sıkıştığı yerden kurtulan güvercini kedi kaptı

Sıkıştığı yerden kurtulan güvercini kedi kaptı

ÇATIYA SIKIŞAN GÜVERCİN

-İTFAİYE EKİPLERİNİN GELİŞİ
-ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARDAN GÖRÜNTÜ
-GÜVERCİNİ KAPAN KEDİ
-KEDİ VE GÜVERCİNİN BAHÇEDE ARANMASI

( BOLU -HD) BOLU

- Bir apartmanın çatısına sıkışan ve kendi imkanlarıyla kurtularak yere inen güvercini, sokak üzerinde bulunan kedi kaptı. Edinilen bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Akbaba Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın çatısına ayağı sıkışan güvercini gören vatandaşlar, durumu Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlarında merdiven olmaması nedeniyle merdiven almak için olay yerinden kısa süreliğine ayrıldılar. Ekiplerin olay yerinden ayrılmasının ardından çatıya sıkışan güvercin, kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden kurtularak yere indi. Bu sırada sokak üzerinde bulunan bir kedi, yere inen güvercini saniyeler içinde yakalayarak hızla uzaklaştı. Olay yerine yakın bir yerdeki bahçeye ağzında güvercinle kaçan kedi, vatandaşlar tarafından dakikalarca aranmasına rağmen bulunamadı.
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