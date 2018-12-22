Sıkıştığı yerde saatlerce mahsur kalan kediyi böyle kurtardılar Haberi

-kurtarma anı



( BURSA ) BURSA



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinin açık bırakılan ahşap penceresine sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sakatlanan kedi hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı. Yeniceköy Mahallesi'nde imalat ve tamirat atölyesi sahibi Muhittin Sünger, sabah iş yerinde kedi sesi duydu. Sese kulak veren Muhittin Sünger, açık kalan pencereden içeri girmek isteyen bir kedinin sıkıştığını fark etti. Bunun üzerine durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, pencere arasına sıkışan kediyi güçlükle kurtarmayı başardı. 30 dakikalık çaba sonunda kedi bulunduğu yerden çıkarıldı. Ayakta dahi durmakta zorlanan kedi İnegöl Hayvan Barınağı'na gönderilerek tedavi altına alındı. İş yeri sahibi kediyi kurtaran itfaiye görevlilerine teşekkür etti.

