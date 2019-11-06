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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sıkıştığı dev mikserde feci şekilde ölen gencin küçük kardeşi yürekleri dağladı Haberi

Sıkıştığı dev mikserde feci şekilde ölen gencin küçük kardeşi yürekleri dağladı Haberi

tabutun taşınması

İş Kazası Cenaze Namazı Gözyaşı Kız Kardeş Cep Telefonu 

-cenazeden detay
-kardeşinin görüntüsü
-tabuta tutunup ağlaması
-arşiv görüntüler
-fotoğraf

( GAZİANTEP )- Çikolata fabrikasında ölen genç toprağa verildi- Gencin 10 yaşındaki kız kardeşi telefonla ağabeyinin yattığı tabutun fotoğrafını çekerek, "Lütfen abi, abi gitme" diye feryat etti GAZİANTEP

- Gaziantep'te bir çikolata fabrikasında girdiği mikserde feci şekilde hayatını kaybeden 19 yaşındaki Mustafa Çoban'ın cenazesi dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Gencin 10 yaşındaki kız kardeşi Zehra ise ağabeyinin tabutunun fotoğrafını çekerek, "Lütfen abi, abi gitme" diye feryat etti.Gaziantep'te önceki gün yaşanan olayda, 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir çikolata fabrikasında bakım için dev mikserin içerisine giren Mustafa Çoban, mikserin çalıştırılması sonucu bıçaklar arasına sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetmişti. Genç işçi Mustafa Çoban'ın cenazesi, Gaziantep Şireci Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Gaziantep Asri Mezarlık'ta defnedildi.Küçük kardeşi yürekleri dağladı4 kardeşin en büyüğü olan Mustafa Çoban'ın cenaze törenine katılan baba Nuri Çoban, anne Münevver Çoban ve kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Çoban'ın en küçük kardeşi olan Zehra ise ağabeyinin tabutunun başından ayrılamadı. Diğer yakınları tarafından defalarca tabutun yanından alınan küçük Zehra, tekrar tekrar tabutun yanına gelerek ağladı. En son cep telefonu ile ağabeyinin içinde bulunduğu tabutun fotoğrafını çeken küçük Zehra, "Lütfen abi, abi gitme" diyerek gözyaşlarını tutamadı.Öte yandan Çoban'ın feci şekilde öldüğü iş kazasıyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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