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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Sıkışan yüzük AFAD ekipleri tarafından çıkarılabildi

Sıkışan yüzük AFAD ekipleri tarafından çıkarılabildi

Çocuğun hastaneye getirilmesi

Hastane Bild İpekyolu 

-Yüzüğün çıkarılması
-Diğer detaylar

( VAN ) VAN

- Van’ın İpekyolu ilçesinde bir çocuğun parmağında sıkışan yüzük, AFAD ekiplerince metal kesme spiralıyla kesilerek çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, ilçede ikamet eden 15 yaşındaki bir çocuğun parmağına taktığı çelik yüzük sıkıştı. Yakınları tarafından hemen Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen çocuğun hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yüzük çıkarılamayınca AFAD ekiplerinden yardım istendi. AFAD ekipleri, yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından çocuğun parmağındaki çelik yüzüğü metal kesme spiralıyla keserek çıkardı. (ATL-)
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