Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şike davasının firari hakimi mahkeme gününe kadar susma kararı aldı

Şike davasının firari hakimi mahkeme gününe kadar susma kararı aldı

şahsın emniyetten çıkarılması

Polis Aracı Şike Davası Sahte Kimlik Akalan Avcılık 

-polis aracına bindirilmesi
-detay görüntüler

( BURSA -HD)- Gaybubet evinde sahte kimlikle yakalanan hakim Hikmet Şen adliyeye sevk edildi BURSA

- Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü polisleri tarafından FETÖ’nün gaybubet evlerine yapılan operasyonda gözaltına alınan Şike ve Oda TV davalarının firari hakimi Hikmet Şen, adliyeye sevk edildi. İfade vermeyerek susma hakkını kullanan Şen'in mahkemeye kadar konuşmama kararı aldığı öğrenildi. Bursa KOM Şube Müdürlüğü’nün geçtiğimiz günlerde FETÖ lehine faaliyet gösteren 12 ayrı ikamete yaptığı baskında firari hakim Hikmet Şen gözaltına alınmıştı. Fenerbahçe Spor Kulübü ile Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım hakkında açılan kamuoyunda şike davası olarak bilinen dosyanın ve Oda TV davasının hakimi olarak tanınan Şen, baskında sahte kimlik ile yakalanmıştı. Günlerdir KOM şubede ifadesi alınmak üzere tutulan firari FETÖ’cü hakimin, emniyet ve savcılık ifadelerinde, susma hakkını kullanarak mahkeme gününe kadar konuşmayacağını söylediği öğrenildi. Hikmet Şen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Adana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti BulunduAdana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti Bulundu
Cenazede Akıl Almaz Olay!Cenazede Akıl Almaz Olay!
Şoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 YaralıŞoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı