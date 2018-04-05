Şike davasının firari hakimi mahkeme gününe kadar susma kararı aldı

-polis aracına bindirilmesi

-detay görüntüler



( BURSA -HD)- Gaybubet evinde sahte kimlikle yakalanan hakim Hikmet Şen adliyeye sevk edildi BURSA



- Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü polisleri tarafından FETÖ’nün gaybubet evlerine yapılan operasyonda gözaltına alınan Şike ve Oda TV davalarının firari hakimi Hikmet Şen, adliyeye sevk edildi. İfade vermeyerek susma hakkını kullanan Şen'in mahkemeye kadar konuşmama kararı aldığı öğrenildi. Bursa KOM Şube Müdürlüğü’nün geçtiğimiz günlerde FETÖ lehine faaliyet gösteren 12 ayrı ikamete yaptığı baskında firari hakim Hikmet Şen gözaltına alınmıştı. Fenerbahçe Spor Kulübü ile Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım hakkında açılan kamuoyunda şike davası olarak bilinen dosyanın ve Oda TV davasının hakimi olarak tanınan Şen, baskında sahte kimlik ile yakalanmıştı. Günlerdir KOM şubede ifadesi alınmak üzere tutulan firari FETÖ’cü hakimin, emniyet ve savcılık ifadelerinde, susma hakkını kullanarak mahkeme gününe kadar konuşmayacağını söylediği öğrenildi. Hikmet Şen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

