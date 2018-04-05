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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Şike davası' hakimi bilgisayarını atmak isterken yakalanmış - BURSA

'Şike davası' hakimi bilgisayarını atmak isterken yakalanmış - BURSA

"Şike davası" hakimi bilgisayarını atmak isterken yakalanmış - BURSA - Zanlının adliyeye sevk edilmesi - Bursa 'da FETÖ'nün "hücre evleri"ne yönelik operasyonda yakalanan "şike davası" hakimi Hikmet Ş. adliyeye sevk edildiBURSA (AA) - Bursa 'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan "şike davası" hakiminin, diz üstü bilgisayarını 4'üncü kattan atmak isterken yakalandığı öğrenildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Mart'ta gözaltına alınan Hikmet Ş, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.Emniyette susma hakkını kullandığı, evde bulunan 5 adet cep telefonunun ise kendisine ait olduğunu kabul ettiği öğrenilen Hikmet Ş'nin, polislerin hücre evine girdiği sırada, evin balkonuna çıktığı, içinde örgütle ilgili bilgilerin bulunduğu belirtilen dizüstü bilgisayarını 4'üncü kattan atmaya çalıştığı kaydedildi.Şüphelinin bilgisayarı atamadan yakalandığı, el konulan bilgisayarın incelemeye alındığı bildirildi.
- Olay Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde tespiti yapılan 12 "gaybubet evi"ne yönelik eş zamanlı operasyonda, aralarında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince hakkında arama kaydı bulunan "şike davası" hakimi Hikmet Ş. ve bir stajyer avukatın da yer aldığı 14'ü firari, 20 şüpheli yakalanmıştı. Hikmet Ş'nin üzerinde sahte kimlik bulunmuştu.Söz konusu evlerde yapılan aramada, 5 adet sahte kimlik, örgütsel mesajlaşmalarda kullanıldığı değerlendirilen 30 cep telefonu, 13 tablet, 3 dizüstü bilgisayar, 9 flaş bellek, 26 bin lira ve 3 bin 300 dolar ele geçirilmişti.

Şike Davası Sahte Kimlik Akalan Dizüstü Bilgisayar Cep Telefonu 

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