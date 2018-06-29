Siirtspor 10 futbolcu transfer etti İzle

-Futbolcuların tanıtımı

-İmza töreni

-Vali Ali Fuat Atik'in futbolcularla tokalaşması

-Genel ve detay



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- Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Siirt İl Özel İdare YSE Spor Futbol Kulübü renklerine bağlanan 3'ü yerli 10 futbolcunun tanıtımı ve imza töreni düzenlendi.

BAL'da mücadele edecek Siirt İl Özel İdare YSE Futbol Kulübü, anlaştığı 10 futbolcu için imza töreni düzenledi.

Kulüp binasında düzenlenen imza törenine Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve kulüp yöneticileri katıldı.

Tören öncesi açıklama yapan Siirt Valisi Atik, kentin en önemli sportif aktivitesi olan futbol ruhunun yenide şehirde canlandırdıklarını aktardı. Siirtspor'un Süper Lig tecrübesi olan bir takım olduğunu vurgulayan Vali Atik, "Siirt İl Özel İdaresi YSE sporumuzun bu sezon yeni teknik heyetini belirledik ve kamuoyuna paylaştık. Şu anda transferlerimizi yapmaya yeni sezona hazırlanmaya geldi. Yoğun bir çalışma temposu içinde ilimize en faydalı olabilecek futbolcuları davet ettik, onlar da davetimize icabet etti. Valilik ve belediye olarak, kulüp başkanlığı ve taraftarlar derneği olarak üzerimize düşeni yaparak iyi bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Tek amacımızı Siirtspor'umuzu bir kademe daha yukarıya taşımaktır. Ciddi bir mali boyutu var ve bunu üstlendik. Alnımızın akıyla da çıktık. Bu takım süperlik tecrübesi olan bir takım. Hak etmediği bir yerde, hak ettiği yere taşımak için sizler kilometre taşı olacaksınız, Siirt kamuoyunun sizlerden çok şey bekliyor" dedi.

Siirt İl Özel İdare YSE Futbol Kulübü, Batman Petrolspor'dan Ahmet Taş ve Emre Yakut, Cizrespor'dan Vedat Aydın ve Volkan Zemen, Vanspor'dan Şirin Soydan, Silopispor'dan Jasmin, Nevşehirspor'dan Okan Avcı, iç transfer olarak da Ekrem Kurt, Erhan Özdil, Yunus Kerçek’i renklerine bağladı.

