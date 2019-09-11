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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Siirtli vatandaşların tercihi ikinci el telefon oldu

Siirtli vatandaşların tercihi ikinci el telefon oldu

İş yerinden görüntü,

Alım Gücü İnter 

-Telefon satıcısının konuşması,
-Telefon tamir ederken görüntü,
-Genel detay

( SİİRT - ÖZEL) SİİRT

- Siirt'te, sıfır telefon fiyatlarının yüksek olması nedeni ile vatandaşlar ikinci el telefona yöneldi. Siirt’te ikinci sıfır ve ikinci el telefon alıp satan Savaş Gök, son bir yıl içerisinde ikinci el telefonlara ilginin arttığını dile getirdi. Vatandaşların sıfır telefonlara ilgisinin azaldığını bunun yanında ikinci el telefonlara yöneldiğini belirten Gök, "Şuan gördüğümüz kadarıyla sıfır telefonlardaki fiyat artışlarından dolayı vatandaş ikinci el telefona yöneldi. İkinci ellerde satışlarımız daha iyi gidiyor. Sıfır telefon fiyatları vatandaşların alım gücünün üzerinde. Bunun yanında ikinci el telefon alacak olan vatandaşlara da bir uyarı yapmak istiyorum. İnternet üzerinden alınan telefonlar, sorunlu olabiliyor. Alınca herhangi bir muhatap bulunamıyor. Telefon alırken vatandaşların buna dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.

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