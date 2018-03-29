Siirtli simitçiden 'karaoke mikrofonlu' pazarlama taktiği İzle

Siirt li simitçiden "karaoke mikrofonlu" pazarlama taktiği - Simit satışı yapan Ramazan Gül'ün müşterilerine hoparlörlü karaoke mikrofonla seslenmesi - Müşteriler ile röportaj - Ramazan Gül ile röportaj Siirt li simitçiden "karaoke mikrofonlu" pazarlama taktiği - Kentte sepetiyle seyyar simit satan Ramazan Gül, satışı artırmak için hoparlörlü karaoke mikrofonla "taze simit" diye seslendiği müşterisine müzik yayını yapıyor - Mikrofonuyla Şener Şen'in "Züğürt Ağa" filminde domates satışı yaptığı sahneyi anımsatan Gül, müşterilerin ilgisini çekerek satışlarını artırdı - Ramazan Gül: - "Günde ortalama 100 simit satarken bu uygulamayla 250 simit satabiliyorum. Gençlere örnek olmak istiyorum. Boş duracağınıza ekmeğinizin peşinden koşun"SİİRT (AA) - ALİ TEPE - Siirt 'te seyyar simit satan 26 yaşındaki Ramazan Gül, müşterilerine hoparlörlü karaoke mikrofonla sesleniyor.Gül, ağabeyi ile işlettikleri simit dükkanında satışların düşmesi üzerine koluna taktığı sepetle mahalle mahalle, sokak sokak gezerek seyyar simit satmaya başladı. Satışı artırmak için bununla da yetinmeyen Gül, müşterilerine hoparlörlü karaoke mikrofonla "taze simit" diye sesleniyor, müzik yayını yapıyor.Elindeki mikrofonla Şener Şen'in "Züğürt Ağa" filminde domates satışı yaptığı sahneyi anımsatan Gül, müşterilerin ilgisini çekmeyi başardı.Güleryüzü ve neşeli tavırlarının yanı sıra satış tekniğiyle de müşterilerin takdirini kazanan Gül, kazancını büyük oranda artırdı. - Satışı artırdıGül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satışları artırmak için gezerek simit satmaya karar verdiğini söyledi.
Kentte sepetle simit satan olmadığı için bu yola başvurduğunu anlatan Gül, daha çok ilgi çekmek için de hoparlörlü mikrofonla müşteriye seslenmeye karar verdiğini belirtti. Gül, zamanla bu şekilde satışın arttığını dile getirerek, "Günde ortalama 100 simit satarken bu uygulamayla 250 simit satabiliyorum. Bu uygulamadan ben de Siirt halkı da çok memnun. Vatandaşlardan takdir görüyorum." dedi. - "Gençlere örnek olmak istiyorum"Gül, işini gururla ve severek yaptığını anlattı."Bir gence simit satalım desek utanıyor ancak utanılacak bir durum yok. Sonuçta ekmeğinin peşindesin. İnsan istediği sürece ekmeğini taştan dahi kazanır. Yaptığım işten zevk alıyorum." diyen Gül, vatandaşın simidi keyifle aldığını, keyifle de yediğini aktardı.Gül, "Gençlere örnek olmak istiyorum. Boş duracağınıza ekmeğinizin peşinden koşun. İşsizler simit satsın, boyacılık yapsın her ne iş olursa olsun yapsın, yeter ki ekmeğini kazansın. Hiçbir iş ayıp değil. Hırsızlık yapacaklarına boyacılık yapsınlar, simit veya su satsınlar, kimseye muhtaç olmasınlar." şeklinde konuştu. - Müşterileri memnunKent sakinlerinden Levent Ekinci, Gül'ün simit satış tekniğini güzel bulduğunu, ilgi çektiğini söyledi.
Ekinci, "Allah ondan razı olsun, ekmeğinin peşinde çalışıyor. Simit yiyeceğim yok iken canım çekti yedim. Simidi de gayet güzel." diye konuştu. Mehmet Nuri Siyahtoprak, simitçi Gül'ün kendisine Züğürt Ağa filmini hatırlattığını belirtti. "Şener Şen o filmde mikrofonla domates satıyordu. Bu arkadaşımız da mikrofonla simit satıyor. O filmi anımsadık." diyen Siyahtoprak, Gül'ün mikrofonla seslenmesinin ilgi çektiğini aktardı.Siyahtoprak, "İşsizlik var diyorlar ama ben öyle bir şey görmüyorum. İşsizlik olsaydı bu şekilde kazanç olmazdı. Simit satma şekli çok güzel ilgi de çekiyor. Umarım gençlere böyle örnek olur." ifadelerini kullandı.Vedat Demirkol, Gül'ün mikrofonla satış yapmasını çok beğendiğini anlatarak, müzik eşliğinde satışı renkli bulduğunu aktardı.Hikmet Gül, alın teri ile simit satmanın önemine değinerek, "Ekmeğini kazanması adına herkese örnek olabilecek bir insan." dedi.