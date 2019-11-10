Siirtli öğrencilerden '10 Kasım' koreografisi

Siirt li öğrencilerden "10 Kasım" koreografisi - Öğrencilerin okul bahçesinde koreografi yapması - Öğrencilerin okul önünde toplanması - Genel detay Siirt li öğrencilerden "10 Kasım" koreografisiSİİRT (AA) - Siirt 'in Pervari ilçesindeki lise öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla koreografi hazırladı.Pervari İMKB Anadolu Lisesi öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle bir koreografi oluşturdu.Öğretmenlerinin de destek verdiği öğrenciler, okul bahçesinde Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılı dolayısıyla 10 Kasım yazısını oluşturdu, yazının yanında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.
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