Siirtli öğrenciler Yemenli kardeşlerini unutmadı

-Okul Müdürü Murat Kalkan'ın konuşması

-İki öğrencinin konuşması,

-yemek ve giyim, genel detay



( SİİRT ) - SİİRT



- Siirt İbrahim Hakkı Hazretleri Kız İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Yemen'deki savaş mağduru çocuklar yararına evde hazırladıkları yemekleri okuldaki kermeste sergiledi. İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) Siirt İbrahim Hakkı Kız İmam Hatip Otaokulu ile ortak düzenlenen kermes hakkında bilgi veren İHH Kadın Kolları sorumlusu Fatma Erdemci, 'komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir' sorumluluğu içinde hareket ederek böyle bir kermes düzenlediklerini aktardı. Erdemci, "Biliyorsunuz Yemen'de bir açlık, bir mağduriyet var. Bir hafta içinde Yemen'de 130 insan açlıktan öldü. Yine biliyorsunuz haberlerden ve sosyal medyadan takip ettiğiniz gibi her 11 dakikada bir çocuk açlıktan ölüyor. Bizde bu ümmetin bir parçası olarak ümmetin kanayan yarası olan Yemen'e kayıtsız kalamadık ve bunun için geliri Yemen'e göndermek üzere kardeşlerimizle birlikte böyle bir kermes düzenledik. Yine Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi; 'komşusu aç iken kendisi tok atan bizden değildir' inanışıyla hareket edip el uzatmamız gerektiğini biliyoruz" dedi.

Siirt İbrahim Hakkı Kız İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Murat Kalkan da tüm öğrencilerle evde yemek hazırlayıp okula getirdikleri kermese vatandaşları ve kurum müdürlerini davet ettiklerini, elde edilecek geliri Yemen'deki savaş mağduru insanlara göndereceklerini aktardı. Kız öğrenciler de böyle bir kermesi daha önce de düzenlediklerini, Yemenli kardeşlerinin aç kalmalarına daha fazla tahammül kalmayarak imkanları çerçevesinde böyle bir kermes düzenlediklerini aktardı.

